Man gewond bij schietincident Vechtstraat

Rond 04.00 uur komen er bij het operationeel centrum meerdere meldingen binnen. De melders vertellen meerdere schoten te hebben gehoord in de Vechtstraat. Wanneer agenten ter plaatse komen, zien zij kogelinslagen bij een woning aan de Vechtstraat. In de woning treffen zij een gewonde man aan. Hij wordt overgebracht naar het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Forensische Opsporing heeft vannacht een uitgebreid onderzoek verricht in de Vechtstraat en samen met de recherche onderzoeken zij wat de mogelijke aanleiding is geweest van het schietincident.

In de middag ervoor rond 15.45 uur heeft er ook een schietincident plaatsgevonden in de Vechtstraat. Lees hier het persbericht. Dit slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed. Er wordt onderzocht of de twee incidenten een verband met elkaar hebben.