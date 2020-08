Politie zoekt getuigen van steekincident

Even na 19.30 uur gaan agenten naar de Agatha Dekenstraat na meerdere belletjes over een ruzie op straat. Daarbij zou het slachtoffer met een scherp voorwerp zijn gestoken. De verdachte - volgens getuigen een donkergetinte man met witte schoenen en een donkergekleurd petje op - ging er daarna vandoor. Het slachtoffer is behandeld door het ambulancepersoneel. Mensen met informatie over de verdachte en/of het incident kunnen contact op nemen met 0900-8844. Informatie kan ook anoniem worden doorgegeven via 0800-7000.