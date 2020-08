Verdachte aangehouden na schietincident

De bewoonster was op het moment van het schietincident, rond 14.30 uur, thuis en belde geschrokken de politie toen zij merkte dat er op een ruit van de voordeur was geschoten. De man was na het schietincident weggerend, maar werd kort daarna aangehouden op de Dierenselaan. De recherche vermoedt dat het gaat om een incident in de relationele sfeer. De verdachte moet nog verder worden verhoord.