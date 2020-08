Getuigen gezocht van autobrand in de Van der Lelijstraat

Bewoners hoorden in de nacht de ruiten van de auto springen door de brand. Het voertuig brandde aan de achterkant volledig uit en is in beslag genomen voor onderzoek. De brandweer heeft de brand geblust en kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar andere geparkeerde auto’s. De politie doet verder onderzoek naar de autobrand.

Getuigenoproep

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u informatie die het onderzoek naar de autobrand kan helpen? Dan komen wij graag met u in contact. Ook als u camerabeelden heeft uit de buurt, dan horen wij het graag. Bel 0900 8844 voor de Politie Delft. Liever anoniem blijven? Bel dan 0800 7000 voor Meld Misdaad Anoniem.