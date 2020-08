Jongen beroofd van fiets; politie zoekt getuigen

Gewaarschuwde agenten gingen in de omgeving direct op zoek naar de verdachte, die op de zwarte fiets van het merk Cortina wegfietste in de richting van de Loudonstraat, maar troffen hem niet meer aan.



Van de verdachte is slechts een beperkt signalement bekend. Het gaat om een 20-jarige man, met een licht getinte huidskleur. De man heeft kort zwart haar en heeft een donker, vlas snorretje.



Heeft u iets gezien van deze beroving of heeft u informatie die de politie kan helpen bij het opsporen van de verdachte? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.