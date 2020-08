Verdachte aangehouden na pogingen beroving, mishandeling en aanranding

De zoektocht naar de verdachte begon na een melding van een vrouw, die op de Ary van Spuyweg werd mishandeld door een man met een oranje trui aan en die probeerde haar telefoon en tas te stelen. Toen dit niet lukte, ging hij ervandoor richting de Scheveningseweg. Kort daarna kwam bij de politie een andere melding binnen van twee, vermoedelijk Duitse, vrouwen waarvan er een op de Scheveningseweg was aangerand door een man. Ook haar probeerde hij te beroven, maar dit lukte niet.

De verdachte ging vervolgens op een bankje zitten. Toen een bellende man langsliep, probeerde de verdachte zijn telefoon te stelen. Ook deze poging slaagde niet. De verdachte ging er vandoor en het slachtoffer belde meteen 1-1-2. Hij bleef de verdachte achtervolgen tot de gewaarschuwde agenten hem konden aanhouden.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen van bovenstaande incidenten. Ook zou de politie graag spreken met de, vermoedelijk Duitse, vrouwen die de melding van aanranding en beroving maakten. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Bel dan 0900 8844 voor de politie Den Haag. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.