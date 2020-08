Snelle aanhoudingen na schieten op woning 2e Carnissestraat

Rond kwart voor twee kwam er bij de meldkamer van de politie een melding binnen van een schietpartij. Er zou meerdere keren geschoten zijn op een woning aan de 2e Carnissestraat. Agenten ter plaatse troffen ook daadwerkelijk kogelgaten aan in de deur. In de woning waren tijdens het schietincident ook nog mensen aanwezig, zij raakten niet gewond.

Auto opsporen

Een getuige wist te melden dat na het incident een auto op hoge snelheid was weggereden. Hierop is direct een onderzoek gestart en de politie wist de auto al snel op te sporen en hield ruim een half uur na de melding in Schiedam drie mannen aan vanwege mogelijke betrokkenheid bij het incident. Bij een van de verdachten is ook daadwerkelijk een vuurwapen aangetroffen. Alle drie de verdachten zitten vast en worden gehoord. Het onderzoek naar het incident en wat de aanleiding voor de beschieting was is in volle gang. Daarbij spreekt de politie onder meer met getuigen en wordt er technisch onderzoek gedaan.

Tips?

Heeft u waardevolle informatie voor het onderzoek, weet u misschien meer over de aanleiding van dit incident en heeft u de politie nog niet gesproken? Meld het dan, via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.