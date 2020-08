Drie verdachten aangehouden voor mishandeling Spoordijk

De 16-jarige verdachten werden 's ochtends overgebracht naar het cellencomplex. De politie deed een oproep aan de derde verdachte om zich te melden. Uiteindelijk is de jongen dankzij een tip aangehouden. Ook hij is ingesloten en zal gehoord worden. Omdat alle verdachten nu bij de politie bekend zijn is de foto die eerder door de recherche vrij was gegeven door de politie offline gehaald. We vragen iedereen die de foto gedeeld heeft deze foto ook te verwijderen. Het verdere onderzoek naar de zaak loopt.