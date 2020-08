Twee mannen aangehouden voor drugsbezit

De mannen zaten in een bestelbusje dat reed op de Kandtweg in Goes. Het busje werd gecontroleerd door surveillerende agenten. In de laadruimte van het busje werden vijf dozen met amfetamine aangetroffen.

Het voertuig is in beslag genomen en zal worden onderzocht door de politie. De dozen met amfetamine zijn eveneens in beslag genomen. De beide mannen (34 en 40 jaar) werden overgebracht naar een politiecellencomplex en zijn daar ingesloten. Ze zullen daar op een later tijdstip worden gehoord.