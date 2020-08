Getuigenoproep overval supermarkt Gerrit van der Veenstraat

De recherche is op zoek naar getuigen of mensen die informatie hebben over de verdachte of over zijn vluchtroute, nadat hij op de scooter is gestapt. Beelden van bijvoorbeeld geparkeerde auto’s kunnen daarbij erg waardevol zijn. Beelden zijn te uploaden via het onderstaand tipformulier. Ook als u uiteraard andere informatie heeft wat betreft deze zaak, dan horen wij dat graag via 0900-8844. U kunt ook anoniem bellen via 0800-7000.