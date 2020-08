Nieuwe uitzendseizoen Bureau Brabant van start

Brandstichtingen bij woningen

Valkenswaard – We zijn op zoek naar de dader van mogelijk twee brandstichtingen. De eerste was op 7 januari 2020 in de Hazestraat en de tweede op 17 april 2020 in de Oranje Nassaustraat. We vermoeden dat de branden met elkaar te maken hebben; er zijn overeenkomsten. Gelukkig raakte niemand gewond, maar bij beide branden kropen de bewoners door het oog van de naald en had het veel slechter af kunnen lopen. We hebben onder andere bewakingsbeelden waarop een auto én een verdachte te zien is. Wie heeft informatie waarmee we de dader kunnen pakken?



Brandstichting op vakantiepark

Soerendonk - In de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 juni wordt brand gesticht op een camping in het Noord-Brabantse Soerendonk. Op bewakingsbeelden is te zien hoe twee mannen rond 02.30 ’s nachts een jerrycan met brandbare vloeistof richting een geparkeerde auto sjouwen en deze in de brand steken. De brand slaat van de auto over naar de naastgelegen woning, waar op dat moment mensen liggen te slapen. Ze worden door een harde knal en rookontwikkeling wakker en weten net op tijd te ontkomen, maar hun drie poezen overleven de brand niet en de woning heeft grote schade. Ondanks eerdere aandacht in opsporingsprogramma’s voor deze zaak, zijn de daders nog niet gepakt. Daarom nog een keer deze oproep: deel informatie als u meer weet!



Man voor de ogen van zoontje neergeschoten

Tilburg - Op vrijdag 5 juni wordt een man in de Dolomietenweide in Tilburg neergeschoten, voor de ogen van zijn 10-jarige zoontje. De man werd meerdere keren geraakt, maar gelukkig niet levensgevaarlijk. Er is tijdens de vakantiemaanden al eerder aandacht voor in de media geweest, maar helaas zonder resultaat. Daarom doen we in deze uitzending een nieuwe poging de dader met uw hulp alsnog te vinden.



