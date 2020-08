De politie weet dat er een filmpje circuleert op sociale media waarin te zien is hoe het slachtoffer in zijn gezicht wordt geslagen en op de grond valt. Mede door dit filmpje bestaat er geen twijfel over wie de fatale klap gaf. In dit onderzoek was het voor het rechercheteam vooral de vraag wat de aanleiding is geweest voor het geven van de klap. Nu dit duidelijk is heeft het Openbaar Ministerie geen reden om de verdachten langer in hechtenis te houden.

Uit het, door de recherche ingestelde, onderzoek is gebleken dat de zondag aangehouden verdachten kort voor de fatale klap werden belaagd door het latere slachtoffer en een aantal andere personen. In de daaropvolgende vechtpartij tussen de twee groepen blijkt door beide partijen geweld te zijn gebruikt.

Alle mannen die in vrijheid zijn gesteld blijven verdachten.

