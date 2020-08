Kunstwerk gestolen uit museum

Rond 03.30 uur ging het alarm af. Hierna zijn agenten direct naar het museum gegaan. Daar en in de naaste omgeving troffen zij de daders niet meer aan. Nadat de beheerder van het museum toegang kon verschaffen tot het terrein en het pand, bleek dat de achterdeur geforceerd was en één schilderij was ontvreemd: de ‘Twee lachende jongens’ van Frans Hals.



Onderzoek

De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart naar de roof. In dat onderzoek werken diverse expertises samen, zoals forensische onderzoekers, tactische recherche, kunstroofexperts van de landelijke recherche en de politie in het basisteam. Er worden o.a. camerabeelden gezocht, veiliggesteld en geanalyseerd. Er wordt met getuigen gepraat en buurtonderzoek gedaan.



Derde keer

Het is niet de eerste keer dat dit schilderij van Frans Hals gestolen is, het werd eerder in 2011 en 1988 ook ontvreemd. In 1988 werd ook het schilderij van Jacob van Ruisdael 'Bosgezicht met bloeiende vlier' gestolen, samen met het stuk van Hals. Beide schilderijen werden na drie jaar teruggevonden. In 2011 waren deze beide schilderijen zes maanden zoek.



Iets gezien?

Heeft u die nacht iets gezien of gehoord in de omgeving van het Hofje van Aerden in Leerdam, of weet u meer over deze diefstal? Of misschien heeft u wel camerabeelden die u nog niet met ons hebt gedeeld? Neem dan contact op. U kunt tips doorgeven via onderstaand tipformulier, of telefonisch via 0900-8844.