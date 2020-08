Twee aanhoudingen in zaak beschoten woning Vechtstraat

Op woensdag 26 augustus 2020, rond 17.00 uur, hield een arrestatieteam in Leeuwarden een 21-jarige Amsterdammer aan. Een aantal uur later, rond 02.30 uur, hield het arrestatieteam een tweede verdachte aan in Amsterdam West. De tweede verdachte is een 20-jarige man uit Amsterdam.

Meer informatie is er op dit moment niet beschikbaar, omdat de verdachten in volledige beperkingen zitten. Het eerdere persbericht over het beschieten van de woning staat hier.