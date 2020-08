Woning beschoten Nieuwersluishof

Rond 03.30 uur kwamen er meerdere meldingen binnen bij het Operationeel Centrum van knallen in de omgeving van het Nieuwersluishof. Agenten die ter plaaste kwamen troffen meerdere hulzen aan en kogelinslagen in een woning. Recherche en Forensische Opsporing hebben uitgebreid onderzoek gedaan op de paats delict en in de omgeving. Er wordt onderzocht of het schietincident een mogelijk verband heeft met de twee eerdere schietincidenten in de Vechtstraat in Amsterdam Zuid.

Het is nog onbekend wie er op de woning heeft geschoten en welk vervoersmiddel er is gebuikt. De recherche is daarom hard op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u meer informatie over deze zaak? Neem contact op met 0900 8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaalter beschikking stellen aan de recherche.