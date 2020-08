Man mishandeld en beroofd Veiligstraat Utrecht: getuigen gezocht

De man was net afgezet door een vriend toen hij werd belaagd en mishandeld door de groep mannen. Ook werden spullen van de man afgepakt.

De mannen gingen na de beroving vandoor in twee auto's: een donkerkleurige auto en een lichtkleurige auto.

De 27-jarige Utrechter is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

Getuigen gezocht

We zijn op zoek naar mensen die getuigen zijn geweest van de mishandeling of mensen die meer informatie hebben. We vragen ze contact met ons op te nemen via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.