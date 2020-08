Supermarkt overvallen Meistraat Almere

Almere - Woensdagochtend 26 augustus rond 9.10 uur is een supermarkt in de Meistraat in Almere overvallen. De overvaller bedreigde een kassamedewerker met een wapen en eiste geld. Met buit ging de overvaller er op een zwarte omafiets vandoor over het Meridiaanpad richting Kalenderweg/Evenaar.