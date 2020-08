Woningoverval in Weesp

Bij de overval werden de bewoner en een bezoeker bedreigd en vastgebonden. De overvallers gingen ervandoor met onbekende buit. De slachtoffers liepen geen verwondingen op. De beschrijving van de overvallers is als volgt. Het betreft twee mannen met een leeftijd van naar schatting tussen de 20 en 25 jaar oud.

Het signalement van de ene man is:

Circa 1.80 meter lang

Dun postuur

Donkere huidskleur

Droeg een bivakmuts

Droeg een zwart joggingpak met wit teken op het rechter bovenbeen

Droeg witte plastic handschoenen

Het signalement van de andere man is:

Circa 1.75 meter lang

Licht getinte huidskleur

Ook hij droeg een zwart joggingpak met wit teken op het rechter bovenbeen

Droeg witte plastic handschoenen

Uw tip!

De slachtoffers hebben Slachtofferhulp aangeboden gekregen. De politie is direct een onderzoek gestart en kan daarbij de hulp gebruiken van eventuele getuigen. Hebt u iets of iemand gezien voorafgaand of na de overval dat kan helpen bij het onderzoek? Of hebt u andere informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 88 44 of geef uw informatie door via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook, via www.meldmisdaad.nl of 0800 – 7000.