Politie zoekt getuigen van zware mishandeling met motorslot

Het slachtoffer zat eerder die nacht in een café aan de Lange Herenstraat en kreeg het toen al aan de stok met zijn belager. De man begon vanuit het niet te schelden tegen de Haarlemmer en verliet, na zijn scheldkanonnade, het café. Toen het slachtoffer ook vertrok uit de horecagelegenheid, stuitte hij op de Kruisweg weer op de man en zag dat hij een motorslot in zijn rechterhand had. Voordat de Haarlemmer het wist, haalde de man uit en kon het slachtoffer de klap met zijn linkerarm afweren. Daarna werd nog een keer uitgehaald en dit keer werd raakte het slot het gezicht. Het slachtoffer liep door deze mishandeling zwaar letsel op en moest geopereerd worden aan zijn kaak. De Haarlemmer heeft hierdoor langere tijd in het ziekenhuis gelegen. Zijn belager droeg ten tijde van de mishandeling een korte, blauwe spijkerbroek en zwarte sandalen en heeft een licht getinte huidskleur.

De politie heeft deze zaak in behandeling en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020181880