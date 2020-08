Aanhouding in onderzoek naar dodelijk schietincident op 29-jarige Amsterdammer

Amsterdam - De politie heeft een aanhouding gedaan in het onderzoek naar de dood van een 29-jarige man uit Amsterdam. De verdachte is op 27 augustus 2020 aangehouden en wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Het slachtoffer werd in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 mei 2020 op de hoek van de Panamalaan met de Borneolaan doodgeschoten. Vanwege de ernst van het incident is destijds direct een Team Grootschalige Opsporing (TGO) onderzoek opgestart.