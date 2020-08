Wederom omvangrijke geldvondst in Rotterdam

Daarmee was de koek nog niet op. De man had immers ook de beschikking over een Rolexhorloge ter waarde van 10.000 euro. Hij kon daarvan de rechtmatigheid niet aantonen en verklaarde geen werk te hebben. Bij een doorzoeking in een woning in Rotterdam vonden de agenten nog eens ruim 20.0000 euro. Het geld was verstopt in een koffiezetapparaat. Het totale bedrag van ruim 60.000 euro namen de agenten in beslag, evenals het dure horloge. Daarnaast namen agenten dure merkkleding en disignschoenen in beslag. Ook de auto van de man werd in beslag genomen. Tegen de hem werd proces-verbaal opgemaakt wegens witwassen. Hij kreeg direct een strafbeschikking van ruim 6300 euro en deed afstand van het inbeslaggenomen geld en de aantroffen goederen.

Regelmatig worden grote geldbedragen aangetroffen en in beslag genomen. Zo deed de politie bij een controle in Hendrik-Ido-Ambacht recent een omvangrijke geldvondst.