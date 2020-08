Eigenaar illegaal verhuurbedrijf opgepakt

De politie kwam de man op het spoor nadat er begin augustus een achtervolging plaatsvond in Breda. Een motorrijder probeerde daar toen tevergeefs met hoge snelheid aan de agenten te ontkomen. Deze motorrijder, die niet in het bezit van een geldig rijbewijs bleek te zijn, verklaarde dat hij de motorfiets had gehuurd bij een bedrijf in Rotterdam. Niet veel later kwam dit verhuurbedrijf ook bij andere verkeerscontroles naar voren. Naar dit bedrijf deed de politie vervolgens onderzoek.