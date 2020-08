Gewapende overval

Een personeelslid werd vrijdagochtend rond 06u40 bedreigd met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. De dader vluchtte met een geldbedrag. Niemand raakte gewond. De politie stelde een buurtonderzoek in, maar trof geen verdachte die voldeed aan het signalement aan. Via burgernet is de hulp van het publiek gevraagd.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen. Zij kunnen bellen via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.