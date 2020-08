Verdachten aangehouden na mislukte vluchtpoging

Rond 15.00 uur wilde een onopvallende eenheid van de politie twee personen aanhouden in verband met een lopend onderzoek. Beide verdachten zaten op dat moment in een auto op de Dorpsstraat. Op het moment van de aanhouding probeerden de verdachten te vluchten. Ze reden de Akersteenweg op en kwamen in aanrijding met een vrachtauto om vervolgens tegen een verkeerslicht tot stilstand te komen. Beide verdachten, een man en een vrouw, zijn aangehouden. De man liep raakte bij het incident gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De betrokken agenten zijn eveneens ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Ze raakten lichtgewond bij het incident. De vrouwelijke verdachte is overgebracht naar het politiebureau. (De personalia van beide verdachten zijn op dit moment nog niet bekend.)