Auto-inbraken parkeergarage

Camerabeelden hebben geleid tot het herkennen van een verdachte en het oplossen van deze zaak. Tijdens zijn rooftocht is de dader namelijk door een oplettende voorbijganger gefilmd.

Het enige ‘open eindje’ betreft een rugtas die de verdachte voorafgaand aan de inbraken nog niet bij zich had, maar naderhand wel. Wij vermoeden dat deze rugtas ook gestolen is. De tas behoort echter niet toe aan de bij ons bekende slachtoffers. Vermoedelijk is de rugtas uit een andere auto gestolen, waarvan de eigenaar wellicht nog geen aangifte heeft gedaan. Graag komen wij toch in contact met deze persoon.

Melden

Was u in de avond in het centrum van Hilversum en stond uw auto rond 21.00 geparkeerd in de garage aan de Schapenkamp? Is er uit uw auto die avond een rugzak gestolen en heeft u hiervan nog geen aangifte gedaan? Of bent u deze rugzak wellicht in de parkeergarage verloren? Meld u zich dan bij de politie via 0900-8844 of via het onderstaande meldformulier.