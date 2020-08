Oplichters aangepakt

De zaak kwam aan het rollen nadat een vrouw contact had opgenomen met een programmamaker over een door haar ontvangen verdacht whatsapp-bericht. In het bericht deed de afzender zich voor als haar kind. “Haar kind” had een nieuw telefoonnummer en vroeg om geld. Deze vorm van fraude staat ook wel bekend als “Vriend in nood fraude”. De vrouw had dit gelukkig direct door, maar liet dit niet blijken. Samen met een programmamaker wisten ze de locatie te achterhalen waar de afzenders van de berichtjes verbleven.



Vlak voor de confrontatie, belden ze met de politie. Zij kwamen meteen naar het hotel. Op die locatie heeft de politie de vijf verdachten aangehouden. Het gaat om mannen in de leeftijd van 18 en 21 jaar uit Rotterdam. Agenten hebben laptops, telefoons, een bankreader, geld en een auto in beslag genomen.



De verdachten zijn inmiddels heengezonden en wachten hun proces op vrije voeten af. Het onderzoek loopt verder. In het onderzoek gaat het team dan ook opzoek naar mogelijk andere slachtoffers.



Doe altijd aangifte

Bent u slachtoffer geworden op of omstreeks 25 augustus van een iemand die zich voordeed als een bekende en u op slinkse wijze geld heeft afgetroggeld via whatsapp of e-mail, SMS, Snapchat en Telegram? Doe altijd aangifte. Dit kan sinds kort ook online. Zie voor meer informatie: https://www.politie.nl/themas/whatsappfraude-vriend-in-noodfraude.html