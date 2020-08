Getuigenoproep: gewonde man aangetroffen in Apeldoorn

Apeldoorn - Vrijdagavond (28/08) rond middernacht troffen agenten een ernstig gewonde man aan op het Marktplein in Apeldoorn. De man is vermoedelijk zwaar mishandeld. Het slachtoffer is aan zijn lot overgelaten en zwaar gewond achtergelaten. Later die nacht is er een verdachte aangehouden.