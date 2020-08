Man mishandeld op klaarlichte dag in Almere

Tussen 14u30 en 15u30 Metropolestraat lopen een man en zijn vriendin nabij de parkeergarage aan de Metropolestraat in Almere. Een andere forse man loopt hen tegemoet en botst tegen hen aan. Hierop volgt een woordenwisseling en een getuige haalt beide partijen uit elkaar. Hierna gaat iedereen zijns weegs.

Enige tijd later komt de forse man in zijn grijze Peugeot de garage uit en ziet het koppel waarmee hij de aanvaring had. Hij stapt uit en geeft de man een harde klap. De dader vertrekt dan in onbekende richting. Het slachtoffer moet in het ziekenhuis behandeld worden.

Signalement

De man die de klap uitdeelde is een lichtgetinte man van tussen de 25 en 35 jaar oud, 1.75m lang met een fors postuur. Hij draagt een stoppelbaardje en heeft groene ogen. Verder droeg hij op dat moment - onder andere - een lichtblauwe trainingsbroek en had een pet op.

Iets gezien?

Heeft u iets gezien van dit incident? Of heeft u misschien wel camerabeelden gemaakt? Neem dan contact op met de recherche in Almere Stad-Haven via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.