Gewonde man aangehouden in onderzoek naar dood vrouw Insulindestraat

Een buurvrouw alarmeerde de politie rond half twaalf nadat zij zich over drie kinderen (3, 5 en 7) had ontfermd. Direct gingen hulpverleners er naar toe. Zij troffen een zwaar gewonde vrouw en ernstige gewonde man aan in de woning. Hulp voor de vrouw mocht helaas niet meer baten. De man is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels bij kennis en wordt zo snel mogelijk verhoord om de toedracht te achterhalen. De drie meisjes waren gelukkig niet gewond. Zij zijn opgevangen en krijgen de nodige zorg.



Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning, is nog onduidelijk. Sporen zijn veilig gesteld. Ook wordt gesproken met getuigen en mensen die wellicht meer weten over het gezin. Heeft u informatie en nog niet gesproken met agenten? Bel 0900-8844 of vul onderstaand formulier in.