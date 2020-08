Onderzoek gestart naar mogelijk schietincident Jan Kruiffplein

Er zijn vooralsnog geen sporen aangetroffen die wijzen op een schietincident. Agenten spraken met verschillende mensen, onder andere bij een fastfood keten aan de Schiedamseweg in Rotterdam. Deze beelden worden bekeken en meegenomen in het lopende onderzoek. Uit eerste informatie blijkt dat er een ruzie was tussen twee groepen. Een aantal mensen is daarna in verschillende auto's weggereden.



Informatie

Was u hier getuige van en heeft u nog niet met ons gesproken of heeft u andere informatie danwel beschikt u over camerabeelden? Laat het dan weten, dat kan via 0900-8844 of anoniem 0800-7000. Door het tipformulier in te vullen kunt u ook informatie delen met de politie.