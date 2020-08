Onderzoek schietincident Spijkenisse in volle gang

Na de melding van de schietpartij hebben agenten in de omgeving van de Vlinderveen twee mannen van 26 en 27 jaar uit Spijkenisse aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het incident. Zij zijn later die avond heengezonden. Uit de eerste bevindingen van het onderzoek, blijkt niet dat zij er iets mee te maken hebben.



Informatie

Bij het incident raakte niemand gewond. Er waren veel getuigen, de politie heeft deze getuigen gehoord en neemt de informatie die ze hebben gedeeld mee in het lopende onderzoek. Heeft u nog niet met ons gesproken, maar weet u wel meer over de toedracht van de schietpartij of beschikt u over camerabeelden? Laat het dan weten, dat kan via 0900-8844 of anoniem 0800-7000. Door het tipformulier in te vullen kunt u ook informatie delen met de politie.