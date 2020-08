Overlastcontrole resulteert in vondst drugslab

De geurstoffen en de productielocatie ruiken chemisch. Meestal kunt u ook goed oplosmiddelen (onder andere ammoniak en aceton) ruiken. Kieren van niet gebruikte ramen en deuren worden daarom meestal afgedicht met bijvoorbeeld ‘purschuim’, men wil voorkomen dat de buren kunnen ruiken wat er gebeurd. Ook worden vaak afzuiginstallaties met koolstoffilters gebruikt die de lucht afvoeren via het dak, ook weer om te voorkomen dat de rest van de straat een chemische geur kan ruiken. De vele goederen en chemicaliën voor een lab worden vaak met busjes bij woning of schuren gebracht. Ziet u een partij jerrycans en/of plastic vaten in een woning, loods of schuur staan waar geen duidelijke bedrijfstoepassing is en waar u een onderbuikgevoel bij krijgt, aarzel dan niet dit te melden.