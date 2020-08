Politie zoekt getuigen van ongeval

Een omstander vond een 21-jarige jongen bewusteloos naast een scooter in de berm. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat voorlopig uit van een eenzijdig ongeval, maar gezien de ernst moeten andere opties uitgesloten worden. De weg is tijdelijk afgezet voor sporenonderzoek en de politie komt graag in contact met getuigen die mogelijk iets gezien hebben. Er waren jongeren op straat aanwezig en misschien hebben zij nog geen contact met de politie gehad, maar kunnen zij wel meer vertellen.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben over dit ongeval. Zij kunnen bellen via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.