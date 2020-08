Politie zoekt getuigen van overval woning

De politie ontving rond 05u50 een melding dat er een bewoner in de woning overvallen zou zijn. De toedracht is onbekend. De politie start een onderzoek en zoekt getuigen die mogelijk voor of na het tijdstip iets gezien hebben.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen bellen via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie o ver deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.