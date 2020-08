Drie aanhoudingen na mishandeling terrasbezoekers

Rond 23.30 uur liep het drietal langs het terras en sprak de twee mannen aan. Direct daarna mishandelden de drie mannen de twee geschrokken terrasbezoekers. Ze werden geschopt en geslagen. De twee mannen, een 21-jarige man uit Winterswijk en een 39-jarige man uit Ulft, raakten zichtbaar lichtgewond door deze mishandeling. De gealarmeerde politie kon het drietal even later aanhouden. De mishandeling speelde zich af in het bereik van de bewakingscamera’s. Op de beelden is duidelijk zichtbaar wat er rond middernacht bij het terras gebeurde. De drie mannen, een 24 jarige man uit Velsen-Zuid, een 19-jarige uit Huis ter Heide en een 28-jarige uit het Belgische Zeebrugge, zijn overgebracht naar het bureau. Beide slachtoffers hebben aangifte gedaan. De politie onderzoekt de zaak.