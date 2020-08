Krantenbezorger beroofd van gouden ketting

Rond 5.45 uur was de 68-jarige Weertenaar op de Langpoort kranten aan het bezorgen. Hij werd op dat moment aangesproken door twee onbekende mannen. Er ontstond een worsteling en daarbij werd zijn gouden halsketting afgenomen. Het tweetal vluchtte te voet. De bezorger raakte niet gewond. De politie is gestart met een onderzoek en komt graag in contact met getuigen die het tweetal vanmorgen hebben zien lopen. Het waren twee slanke, licht getinte jongemannen die te voet wegvluchtten na de beroving. Heeft u dit tweetal gezien of heeft u andere informatie die kan helpen deze zaak op te lossen? Bel met de politie via 0900-8844.