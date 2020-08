Fietser zwaargewond bij aanrijding

Een groep wielrenners reed op de Oosterkruisweg toen de 43-jarige automobiliste uit Den Haag rond 13:40 uur in botsing kwam met een van hen, een 67-jarige wielrenner uit Den Oever. Dit gebeurde op het kruispunt van de Oosterkruisweg met de Keitelweg. Het slachtoffer raakte door het ongeval dusdanig gewond dat meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, ter plaatse zijn gekomen. Het slachtoffer is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De automobiliste is, als gebruikelijk bij dit soort zware aanrijdingen, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Naar de toedracht van het ongeval wordt onderzoek gedaan.

De politie komt graag in contact met mensen die informatie hebben over het ongeval. Indien u getuige bent geweest van het ongeval horen wij dat graag. U kunt in dat geval contact opnemen met de politie via 0900-8844.

2020161931