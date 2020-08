Tiener aangehouden tijdens woninginbraak Krommenie

Een alerte buurtbewoonster meldde rond 03:45 uur de inbraak, waarbij zij meldde dat de inbreker nog in de woning aanwezig zou zijn. De agenten zagen bij aankomst dat een raam van de woning kapot was, en dat inderdaad een man zich in de woning bevond. Deze man is aangehouden. Omdat de man zichzelf verwond had is hij overgebracht naar het ziekenhuis, waarna hij na behandeling is overgebracht naar het politiebureau.

De politie roept mensen die maandagochtend iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Zonnelaan op zich te melden via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0900-7000. Indien u beschikt over camera’s in de omgeving verzoeken wij u deze beelden uit te kijken, en deze indien nuttig hier te uploaden onder vermelding van onderstaand procesnummer.

2020162369