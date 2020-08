Verkeerscontroles in de Duinstreek Noord-Holland

Bergen - Op verzoek van de wijkagenten in Egmond en Castricum is het afgelopen weekeinde wederom nadrukkelijk gecontroleerd op verkeersgedrag van weggebruikers in de duinstreek in Noord-Holland-Noord. Met opvallende en onopvallende politievoertuigen van het verkeershandhavingsteam zijn controles uitgeoefend.