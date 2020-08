Verdachten aangehouden na brandstichting Knokkestraat

Rond 02.30 uur kreeg de politie een melding van een autobrand in de Knokkestraat. De auto stond in een carport. De eigenaar had zijn auto, die aanzienlijke brandschade had opgelopen, zelf geblust. Op camerabeelden was te zien hoe de auto in brand was gestoken door twee personen op een scooter.

De politie hield een 16-jarige jongen rond 02.45 uur op heterdaad aan. In de loop van de ochtend hield de politie de 14-jarige bijrijder van de scooter, buiten heterdaad aan, op verdenking van brandstichting.