Doorrijder onder invloed stuit op agent in vrije tijd

's-Gravenzande - Ook buiten diensttijd zijn agenten altijd alert, zo ondervond een bestuurder onder invloed afgelopen zaterdagavond 1 augustus op de Vondellaan in ’s Gravenzande. Na met de auto tegen een paaltje te zijn aangereden, wilde de 21-jarige bestuurder (een man zonder vaste woon- of verblijfplaats) ervandoor gaan. Een agent in vrije tijd zag het gebeuren en wist de doorrijder en de andere inzittende uiteindelijk met behulp van omstanders tegen te houden. De verdachte is aangehouden voor poging tot doodslag, mishandeling en rijden onder invloed, de bijrijder wegens mishandeling