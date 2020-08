Inbrekers paintballcentrum Dordrecht aangehouden

Vroeg die zondagochtend, ergens tussen zes en half zeven, gaat het alarm van het paintballcentrum. De sleutelhouder gaat erheen om poolshoogte te nemen en ziet nog net twee mannen in een auto wegvluchten. Hij alarmeert de politie. Agenten zien de auto nog net afslaan van de laan van Londen en zetten de achtervolging in. In Heerjansdam rijdt de bestuurder zich klem in een doodlopende straat. De bestuurder sprint te voet weg, de bijrijder blijft zitten en kan meteen worden aangehouden.



Agenten achtervolgen de rennende verdachte die uiteindelijk in het nabijgelegen water springt. De achtervolgende agent krijgt een lift van een visser die met zijn bootje achter de vluchtende verdachte aan vaart. Aan de overkant van het water staat ook een agent de verdachte op te wachten. Ook deze man, een 29-jarige man uit Middelharnis, wordt ingerekend en overgebracht naar het bureau. De bijrijder is een 27-jarige man uit Ouddorp.