Man beroofd van geld, horloge en autosleutels in Barendrecht

Agenten hebben direct een onderzoek ingesteld, maar de drie niet meer aangetroffen. De politie hoopt nu dat er mensen getuige zijn geweest van de overval of dat er misschien iemand over camerabeelden van de overval of de vluchtende daders beschikt. Als dat het geval is, neem dan svp contact op met de politie op 0900-8844 of via 'M' 0800-7000.