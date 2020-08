Onderzoek naar illegaal zwemmen openluchtbad Pernis

Zaterdagavond is er opnieuw illegaal gezwommen in het openluchtzwembad van Pernis. Een groepje mensen, zo’n zes volwassenen, heeft midden in de nacht het zwembad betreden. Zij waren er van ongeveer half drie tot kwart over drie ’s nachts. De politie, die vanwege eerdere insluipingen, extra surveilleert langs het zwembad, heeft deze personen niet aangetroffen.



De politie doet onderzoek naar de insluiping en komt hiervoor graag in contact met mensen die iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Ring in Pernis op zaterdag tussen kwart over twee en kwart over drie ’s nachts. Ook andere informatie die dit onderzoek kan helpen, is welkom. Bel 0900-8844 of als u liever anoniem wilt blijven 0800-7000. Of laat uw tip achter op politie.nl of www.misdaadanoniem.nl.