Politie zoekt getuigen van overval woning Henegouwerlaan

Het was rond 19.00 uur dat de man samen met de vrouw thuiskwam na aankopen te hebben gedaan bij een elektronicawinkel op het Binnenwegplein. Kort nadat ze binnen waren, kwamen er drie mannen het huis aan de Henegouwerlaan binnen.

De mannen eisten onder bedreiging van geweld en een mes vervolgens zijn geld en pasjes. Uiteindelijk is de man achtergelaten in de badkamer en zijn de drie mannen en de vrouw vertrokken. Het slachtoffer belde meteen de politie en liet zijn bankpassen blokkeren. Er is een onderzoek gestart en de politie roept getuigen op zich te melden. Ook wordt de rol van de vrouw onderzocht. Informatie is welkom via het tipformulier of via 0900-8844. Anoniem melden kan uiteraard ook via 0800-7000.