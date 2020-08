Politie neemt geld en auto in beslag op verdenking van witwassen

Bij strafrechtelijke onderzoeken naar vermogensdelicten door de politie, wordt gekeken of er sprake is van witwassen. Tijdens het politieonderzoek wordt gekeken of de dader zijn vermogen op criminele wijze heeft verkregen en dit geld aan het witwassen is (bv door van crimineel geld dure goederen te kopen). Na een veroordeling van een verdachte volgt verbeurd verklaring van in beslag genomen goederen (goederen vervallen aan de Staat) of er volgt een ontnemingsonderzoek dat er uiteindelijk toe leidt dat de dader ook het in beslag genomen geld of die dure auto kwijt raakt.