Snelheidsduivel opgepakt in gestolen auto

De man (22) uit Den Haag kreeg twee bekeuringen, namelijk ook omdat hij geen autogordel droeg. Toen de agenten de gegevens van de auto controleerden, viel het op dat de auto uit Nieuw-Vennep kwam. Ook zagen de ze dat een ruitje kapot was. De man had geen goede uitleg waarom hij in de auto reed en over het kapotte ruitje. Op de achterbank lag glas vermoedelijk afkomstig van dat ruitje. De agenten vermoedden dat de auto gestolen was. De wijkagent in Nieuw-Vennep ging langs het adres van de eigenaar van de auto. Al snel werd duidelijk dat deze vannacht was gestolen. De man werd aangehouden en voor verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zit nog vast. De auto werd in beslag genomen.