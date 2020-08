Verdachte aangehouden voor steekincident

Het slachtoffer, een 35-jarige man uit Amsterdam, is naar het ziekenhuis gebracht. Na onderzoek bleek dat de man bij een steekincident gewond is geraakt. Kort na de melding kon de verdachte worden aangehouden. Het gaat om een man van 32 jaar uit Dieren.

De politie heeft in de buurt onderzoek gedaan en onderzoekt nu wat de toedracht is geweest. Daar is op dit moment geen nadere informatie over. Mensen die iets opvallends gezien hebben, kunnen zich melden via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2020362564 JS