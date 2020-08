Woning overvallen Laarderweg Bussum: getuigen gezocht

De overvaller kwam het huis binnen via een openstaand raam en bedreigde de aanwezige gezinsleden met een wapen. Hij vertrok met buit.

Signalement

Van de overvaller is het volgende signalement:

1.70m -1.80m lang

Normaal tot gezet postuur

Zwart gekleed met uitzondering van zijn donkergrijze vest

De man sprak Nederlands met een accent.

Medewerking gevraagd

De politie onderzoekt de overval en vraagt om je medewerking.

Heb je in de omgeving van de Laarderweg afgelopen zondagochtend een man gezien die voldoet aan het bovenstaande signalement? Neem dan contact met ons op via onderstaand tipformulier of bel 0900 8844. Reageer je liever anoniem, doe dit dan via Meldmisdaad.nl: 0800 - 7000.

Slachtofferhulp

Het gezin is met de schrik vrij gekomen. De gezinsleden krijgen slachtofferhulp aangeboden.