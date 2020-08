Osse bestuurder botst tegen politieauto

De politieagent surveilleerde met zijn dienstauto en werd plots van achter aangereden door de auto van de verdachte. Daarbij ontstond aanzienlijke schade aan beide voertuigen. De auto van de verdachte rolde na de aanrijding door en beschadigde een andere auto. Vervolgens vatte de auto van de verdachte vlam en die brand is door de brandweer geblust.

De politieagent in kwestie en zijn diensthond zijn niet gewond geraakt.

De verdachte is wel gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis.

Indicatie rijden onder invloed lachgas

De verdachte verkeerde vermoedelijk onder invloed van lachgas terwijl hij zijn auto bestuurde en de aanrijding veroorzaakte. De politieagenten kregen dat vermoeden door het gedrag en reacties van de verdachte en door een lege ballon die zij bij de verdachte ontdekten. Bij de verdachte is later door een arts een bloedproef afgenomen om vast te kunnen stellen of er daadwerkelijk sprake is van lachgasgebruik

Verlaten plaats ongeval

Daarnaast verdenken wij de man ervan dat hij kort voor de aanrijding met de politieauto betrokken is geweest bij een andere aanrijding op de Mettegeupelsestraat. Een getuige daarvan meldde zich bij ons op het moment van de afhandeling van de aanrijding op de Begijnenstraat. Bij de aanrijding op de Mettegeupelsestraat in Oss zijn rond 01.15 uur een lantaarnpaal en verkeersbord beschadigd en de verdachte is vermoedelijk na het veroorzaken van die aanrijding doorgereden.

